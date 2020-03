Il presidente di un'associazione che si occupa di disabilità contro Asia del GF Vip chiedendo provvedimenti: ha usato 'Down' in tono offensivo

Quasi 5mila persone hanno già firmato la petizione lanciata su change.org per ottenere provvedimenti nei confronti di Asia Valente, concorrente del GF Vip. L’influencer si è resa protagonista di una autentico scivolone, utilizzando il termine “Down” come insulto verso un altro coinquilino della casa più spiata d’Italia. Anche sui social è montata l’indignazione e in tanti chiedono che quanto avvenuto non passi sotto silenzio. Dopo Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia, anche Asia sarà squalificata?

La petizione contro Asia del GF Vip

A lanciare la raccolta firme è stato Iacopo Melio, presidente dell’Associazione Vorrei prendere il treno che da anni si batte per una società accessibile, senza barriere e senza pregiudizi.

“Ancora una volta termini riguardanti la “disabilità” (in questo caso “persone Down”) vengono usati come sinonimi di “persona stupida”. Impareremo mai che è prima di tutto offensivo e discriminatorio verso gli stessi disabili?” si legge nella petizione online indirizzata alla produzione del Grande Fratello.

Tutto è successo qualche giorno fa, in una delle camere da letto della casa in cui sono reclusi i concorrenti. Sossio Aruta -altra new entry del GF Vip – fa uno scherzo ad Asia che, spaventatasi, esclama: “Ma sei Down!”.

Asia che da del Down alle persone, degna amica di Antonella Elia #gfvip Schifo 🤮🤮 pic.twitter.com/jq9siRVB3h — TEAM MONTOVOLI (@MatteoS01402952) February 29, 2020

Niente contro Asia

Melio spiega ancora che “firmare questa petizione significa volere che siano presi provvedimenti dal programma del Grande Fratello: sarebbe un’occasione di sensibilizzazione importante, affinché le persone imparino un concetto che da anni cerchiamo di promuovere con la Onlus “#Vorreiprendereiltreno”, contro le barriere culturali”.

Il presidente dell’associazione tiene inoltre a precisare che “non si critica la persona, ma l’atteggiamento sbagliato”. Per questo l’invito agli utenti a “non insultare la ragazza perché, come sempre, stiamo facendo sensibilizzazione ed educazione, non bullismo”.

Asia, tra l’altro, è in nomination insieme a Sara Soldati, Teresanna Pugliese e Fabio Testi: il meno votato dei quattro, nella puntata di stasera del GF Vip, andrà direttamente al televoto eliminatorio.