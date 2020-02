GF Vip, Denver bestemmia al GF Vip? E’ guerra con i fan di Clizia

Andrea Denver nel mirino di alcuni utenti social per una presunta bestemmia pronunciata nella casa del GF Vip. In molti lo difendono

Nuovo presunto caso di bestemmia al GF Vip e questa volta il mal capitato sarebbe Andrea Denver. Sui social sono spuntate accuse contro il giovane modello anche se in tanti lo difendono anche perché, per ora, non è stato diffuso il video che proverebbe le imprecazioni.

GF Vip, Denver ha pronunciato una bestemmia?

La vicenda è piuttosto confusa. Su Twitter, sono apparsi dei post di alcuni utenti, che accusano Denver di aver pronunciato una bestemmia al GF Vip e chiedono la sua squalifica, come previsto dal regolamento.

Per capire cosa sia successo nella casa di Cinecittà, bisogna affidarsi ai tweet dei fan del programma, che seguono le vicende dei reclusi grazia alla diretta h24.

“Asia stava dicendo degli scherzi e Denver ha detto “ma basta con questa storia…(e poi c’è stata una frase che non ho capito ma finiva sicuro con Dio” cinguetta un sedicente fan di Andrea.

In tanti difendono Denver

Molti utenti che non hanno seguito il momento incriminato, chiedono che venga diffuso il video della presunta bestemmia di Denver al GF Vip. “Non si è sentita nessuna bestemmia, uscite il video se siete sicuri” cinguetta qualcuno.

#GFVip io comunque mi sono segnata l'orario, poi rivedo tutto e se non c'è la bestemmia di Denver giuro che vi segnalo a uno a uno😂😂 — Roberta Charl (@Chaz_Lannie) February 27, 2020

“Raga Denver non ha bestemmiato. Ho rivisto da quando era con Sossio e la bestemmia non c’è stata. I fan di Clizia non sanno più che inventarsi” osserva ironicamente un utente.

C’è chi si dice certo che il caso sia stato montato ad arte: “È mezzora che state parlando della presunta bestemmia di Denver. Se siete così certi uscite il video. Se fosse successo realmente sarebbe già virale da un secondo dopo. Ripigliatevi vi prego”.

È mezz’ora che state parlando della presunta bestemmia di Denver. Se siete così certi uscite il video. Se fosse successo realmente sarebbe già virale da un secondo dopo. Ripigliatevi vi prego #GFVIP pic.twitter.com/m3KgM6hT8S — Gaia (@GaiaMengoni) February 27, 2020

Prima di Denver, che si è particolarmente legato ad Adriana Volpe, altri concorrenti sono stati accusati di aver bestemmiato. Il primo è stato Antonio Zequila, poi ci fu il caso di Barbara Alberti e successivamente anche quelli di Fabio Testi e di Paolo Ciavarro. Nessuno ad oggi, però, è stato squalificato per questo motivo.

Gli unici ad essere stati espulsi dal gioco sono stati Salvo Veneziano, per le frasi sessiste e violente contro Elisa De Panicis, e Clizia Incorvaia per le inqualificabili frasi su Buscetta rivolte proprio contro Denver.