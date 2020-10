Pubblico del GF Vip sdegnato per alcune battute infelici e volgari di Andrea Zelletta nei confronti di Matilde Brandi e delle altre donne della casa: cosa ha detto

Voleva fare una battuta, ma è riuscito a indignare i telespettatori. Le parole di Andrea Zelletta nei confronti di Matilde Brandi e della altre donne non sono affatto piaciute al pubblico che seguiva la diretta dalla casa del GF Vip. Frasi intrise di volgarità, inopportune e di cattivo gusto, ritengono molti utenti di Twitter che hanno manifestato il loro sdegno.

GF Vip, Andrea Zelletta e la battuta volgare su Matilde Brandi

I momenti incriminati sono due. Il primo è avvenuto in giornata, quando quasi tutti i concorrenti erano in giardino. Si parla di Matilde Brandi e Stefania Orlando, che sono tra le concorrenti più mature del gruppo. “Loro vorrebbero essere trattate più da donne che da mamme” fa osservare qualcuno.

Alla conversazione tra i ragazzi del GF Vip, è presente anche Andrea Zelletta che esclama: “Vieni qua Matilde, che non ti faccio sentire più mamma”. La battuta suscita qualche risata, ma a casa non è particolarmente piaciuta, soprattutto per il tono e l’atteggiamento con cui è stata pronunciata.

Andrea ci ricasca in serata

Il secondo episodio, forse ancora più volgare, è avvenuto invece in serata, durante la festicciola in giardino. Nella casa del GF Vip c’è spensieratezza, si balla, si ride e Andrea Zelletta ci ricasca, pronunciando una frase davvero infelice.

L’ex protagonista di Uomini e Donne è in giardino con Enock, Pierpaolo e Francesco e osserva le ragazze che ballano. A un certo punto, esclama: “Tutte le mamme qui, venite, venite… Vi facciamo diventare giovani di nuovo, altro che mamme! Vedi il pis**lo, ve…”.

Madonna che schifo, che viscidume d'uomo.

"TUTTE LE MAMME QUI, VENITE VENITE ALTRO CHE MAMME.. VI FACCIAMO DIVENTARE GIOVANI DI NUOVO… VEDI IL PISELLO"

Insomma, sia nel primo che nel secondo caso, il pubblico non ha apprezzato le battute di Andrea, come dimostrano gli insulti ricevuti dal gieffino su Twitter. “Viscido”, “misogino”, “schifoso” sono alcuni dei più teneri…