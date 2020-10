GF Vip, Zeletta 'scivola' su Matilde Brandi

Alla conversazione tra i ragazzi del GF Vip, è presente anche Andrea Zelletta che esclama: “Vieni qua Matilde, che non ti faccio sentire più mamma”. La battuta suscita qualche risata, ma a casa non è particolarmente piaciuta, soprattutto per il tono e l’atteggiamento con cui è stata pronunciata.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy