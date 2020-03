GF Vip, Adriana Volpe furiosa con gli autori: cosa è successo nella notte

Gli autori del GF Vip mettono in difficoltà il marito di Adriana Volpe? La conduttrice si ribella e si toglie il microfono dopo la puntata

Adriana Volpe si ribella al GF Vip. La conduttrice si rifiuta di indossare il microfono e si sfoga contro gli autori del reality show. La produzione, secondo lei, è colpevole di aver insinuato ancora una volta un presunto feeling tra lei e Andrea Denver, facendo ingelosire il marito. Che gli ha scritto una lettera per metterla in guardia da certi comportamenti.

Adriana Volpe contro gli autori del GF Vip

Finita la quindicesima puntata del GF Vip, Adriana Volpe si è mostrata particolarmente infastidita da ciò che è avvenuto in diretta. Decide così di togliere il microfono, che per regolamento tutti i concorrenti devono sempre indossare e, richiamata dalla regia, si rifiuta di usarlo.

A tarda notte, Adriana è in cucina e dalla regia una voce femminile con tono fermo e deciso le ricorda di indossare il microfono. Lei replica con un secco: “No!”.

Antonella Elia, che si trova accanto a lei, le chiede se è arrabbiata e la Volpe conferma. “Ma con chi?” le domanda allora l’ex ragazza di Non è la Rai. “Con loro” risponde Adriana facendo riferimento agli autori.

Cosa è successo in puntata

In effetti, per Adriana Volpe la puntata di lunedì sera del GF Vip è stata particolarmente pesante. Prima lo scontro con Antonio Zequila che ha continuato a sostenere di avere avuto un flirt in passato con lei, che invece nega fermamente.

Poi, la lettera del marito, che le ricorda che lui e la bambina la guardano, chiedendo che non ceda ad atteggiamenti equivoci che possano metterlo in imbarazzo. L’uomo si riferisce soprattutto al rapporto con Denver, con il quale lei ha molto legato.

Il modello, tra l’altro, forse intimorito dalla missiva, non ha salvato Adriana dalla nomination – come tutti si attendevano facesse – ma Paola Di Benedetto, alla quale è comunque molto affezionato. La Volpe ci è rimasta male, ma ha compreso i timori di Andrea.

Per Adriana, è tutta colpa del Grande Fratello che insiste nel mostrare clip del suo rapporto con il giovane modello, lasciando intendere che ci sia qualcosa di più di un’amicizia. Così, nella notte, l’atto di insubordinazione: togliere il microfono come gesto di ribellione. Servirà a qualcosa?