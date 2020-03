Adriana Volpe si ribella

Adriana Volpe è rimasta particolarmente turbata dalla lettera ricevuta dal marito. “Non è bello. Ricevere una lettera così non è bello, non è proprio bello” ha ripetuto più volte durante la notte.

Il pubblico, intanto, si schiera con la conduttrice e qualcuno fa notare la mancanza di sensibilità di Roberto, suo marito. L’uomo, inoltre, sarebbe anche poco lungimirante nelle sue scelte, come sostiene una utente di Twitter che cinguetta: “Comunque Roberto tattica zero stasera si è giocato il matrimonio. Lui intima ad Adriana di allontanarsi da Denver, Denver di conseguenza non la salva, lei inizia a incuriosirsi e fa ricadere la colpa sul marito. Adriana innamorata di Denver da stasera. È matematico”.

LUI CHE NON SAPEVA COSA DIRE

ADRIANA CAPISCE TUTTO E SI DANNO IL CINQUE VOLVER ENDED ROBERTO PARLI#GFVIP#Volver pic.twitter.com/hi5SwUOy4G — MEGGY🔅 (@Me_gan18) March 2, 2020

