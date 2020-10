Antonella Clerici è tornata in onda su Rai 1 da pochi giorni e già ci regala esilaranti gaffe: l'indizio del gioco telefonico è a doppio senso

È appena tornata in onda su Rai 1 con un programma tutto nuovo e, dopo l’emozione dell’esordio, Antonella Clerici è tornata quella di sempre, regalando le sue splendide gaffe. La conduttrice è spesso stata protagonista di esilaranti siparietti nelle sue trasmissioni televisive, giocando con doppi sensi e allusioni. Così come accaduto nella scorsa puntata di È sempre mezzogiorno, quando durante il gioco con lo scoiattolo, quell’indizio ha creato un po’ di imbarazzo.

Antonella Clerici torna in onda e già regala una gaffe

Nel nuovo programma di cui è protagonista ci sono diversi giochi con i quali il pubblico si può cimentare. Tra questi, quello in cui bisogna indovinare un alimento misterioso, seguendo gli indizi dello scoiattolo. Il primo suggerimento per arrivare alla soluzione che può essere bianco, nero o cinese. L’altro aiuto suggerisce che questo cibo – il cui nome inizia con la lettera C – si può mangiare sia crudo che cotto.

Ma è il terzo indizio a creare imbarazzo in studio, strappando un sorriso alla stessa Antonella Clerici che serve l’ennesima gaffe in diretta. “È un problema quando sono amari” legge la conduttrice, il cui pensiero va subito a quella parole che in televisione proprio non si può dire. Antonella ride, leggermente imbarazzata, ed esclama: “No vabbè, no dai…”

Per la cronaca, la soluzione del gioco era ‘cavolfiore’!

I commenti sui social

L’esilarante scenetta non è passata inosservata sui social, dove è scoppiata l’ironia. In tanti, tra l’altro, hanno ripescato anche vecchie gaffe di Antonella Clerici, di quelle divenute memorabili.

"La Clerici non può vivere senza" o "esce quella cosa che fa schiuma ma non è un sapone" 😂… #esempremezzogiorno pic.twitter.com/4YKBpY8odn — Alessio 🐍⚪⚫ (@_Alessio_88) September 30, 2020

È sempre mezzogiorno riporta la conduttrice in onda ogni giorno su Rai1 nella fascia oraria, quella delle 12, che storicamente è appartenuta a lei, prendendo il posto di Elisa Isoardi (ora impegnata con Ballando con le Stelle) che ha detto addio a La Prova del Cuoco.

Il programma è un misto tra talk e cooking show, cucina e attualità, con simpatici giochi telefonici grazie ai quali i telespettatori possono vincere premi in denaro o prodotti.