Il nuovo show della Clerici vola negli ascolti ma riscuote anche parecchie critiche, soprattutto dai nostalgici de La prova del cuoco

Antonella Clerici è tornata su Rai1 all’ora di pranzo con il suo “E’ sempre mezzogiorno”, il programma che segna il suo ritorno in Rai dopo tante polemiche (e dopo la chiusura de La prova del cuoco, da lei abbandonato e poi passato nelle mani di Elisa Isoardi).

E’ sempre mezzogiorno, critiche sui social (ma il pubblico ha gradito)

La prima puntata di “E’ sempre mezzogiorno”, aperta con grande emozione da un discorso di Antonella Clerici, è piaciuta al pubblico che l’ha seguita con affetto: 1 milione e 850mila spettatori per il 15.38% di share, che hanno permesso di battere in scioltezza la concorrenza di “Forum”.

LEGGI ANCHE: — Elisa Isoardi e l’appello ad Antonella Clerici: ‘Aiutali, ti prego’

Sui social però le critiche non sono mancate: il nuovo programma di Antonella, nonostante si posizioni nella fascia de La prova del cuoco, è distante da quello storico show, a cui resta legato solo dal macro-tema della cucina.

“E’ sempre mezzogiorno” si basa molto sulla “casa nel bosco” che la Clerici avrebbe voluto veramente aprire ai telespettatori (l’idea iniziale era trasmettere da casa sua, ad Arquata Scrivia, ma è stata accantonata per motivi logistici): ha una scenografia che rispecchia molto l’ingenuità “rosea” della padrona di casa e che è stata al centro di molte critiche sui social.

Non tutti hanno apprezzato il mood fiabesco del nuovo show di Rai1, in particolare i fan di Elisa Isoardi (che adesso è grande protagonista a Ballando con le stelle) e i critici si sono fatti sentire, soprattutto su Instagram:

Questi sono solo alcuni dei commenti dei telespettatori insoddisfatti, che hanno scritto anche: “Che delusione, sembra un programma per bambini ah Clerici non ti riconosco più”, “Ma a qualcuno interessa qualcosa de sta benedetta ‘casa nel bosco’ della Clerici? Assurdo!!! Ma che ce ne frega della sua casa nel bosco!!! Ma ridateci la freschezza e la bravura della Isoardi!! Ma per carità!! Non c’è paragone!”, “Si parla tanto di natura e in studio tutto di plastica…il coniglio di plastica è inutile e poi le telecamere davanti casa tua ..scusa ma non ha senso…cambia perfavore qualcosa!”

Dando un’occhiata al profilo social del programma è comunque evidente che c’è molta divisione fra i telespettatori e le critiche si mescolano ai complimenti: sicuramente Elisa Isoardi era riuscita a conquistare la sua fetta di pubblico e di affetto ed ora manca agli aficionados de La prova del cuoco, un programma basato su una gara e quindi molto diverso che va in onda al momento nella stessa fascia oraria.