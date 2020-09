Durante il confronto con Adua, Gabriel Garko ha commosso tutti, ma dopo la puntata nella casa del GF Vip c'è chi lo ha preso in giro

Dopo il velato coming out di Gabriel Garko al GF Vip, alcuni inquilini della casa hanno utilizzato frasi e termini poco eleganti nei confronti dell’attore. Gabriel – che ora gioca e ride con le sue amiche di sempre su Instagram – è stato ospite del programma, venerdì scorso, per dare forza ad Adua Del Vesco, che per anni è stata considerata la sua ex fidanzata. Una relazione finta, mani esistita che Garko definito una bella favola. Il momento tra i due è stato molto toccante soprattutto perché lui era davvero molto emozionato nell’annunciare la sua verità, rivelando qualcosa di inatteso, per molti, sulla sua vita. Alcuni concorrenti per sono stati poco rispettosi nei suoi riguardi, ignorando la sua sensibilità e il suo pudore.

LEGGI ANCHE: — ‘Lo sai che ti amo’, Gabriel Garko e il commento inaspettato su Instagram: a chi era rivolto

Gabriel Garko al GF Vip, le parole dei concorrenti

Subito dopo il toccante confronto tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco, Alfonso Signorini ha chiesto un commento agli inquilini della casa di Cinecittà. Patrizia De Blanck, senza peli sulla lingua, ha ammesso che nell’ambiente dello spettacolo, tutti hanno sempre saputo del suo orientamento sessuale. Nessuna sorpresa dunque e rispetto della sua scelta di rivelare solo ora quello che lui stesso ha definito segreto di Pulcinella.

Poco dopo, però, a puntata conclusa, la contessa ha usato ben altri toni per commentare il coming out dell’attore. “Ormai sono diventati tutti fr**i” ha esclamato facendo indignare i telespettatori.

L’imitazione di Tommaso Zorzi

Inaspettatamente a ridicolizzare le parole di Gabriel Garko al GF Vip, ci ha pensato anche Tommaso Zorzi. L’influencer, che non ha mai nascosto la sua omosessualità, ha messo in scena un siparietto che molti utenti dei social non hanno gradito.

Camminando per la casa con i suoi tacchi arancioni, ha imitato Barbara D’Urso durante una puntata di Live-Non è la D’Urso. Facendo il verso alla conduttrice ha annunciato che nel famoso ascensore ci sarebbero stati Gabriel e Adua. “Chi dei due indossa la gonna?” ha aggiunto poi, scatenando l’ilarità tra i coinquilini presenti.

Il pubblico, anche questa volta non ha apprezzato, ritenendo quella scena irrispettosa nei confronti dell’attore. Vista la grande attenzione del GF Vip al linguaggio utilizzato nella casa, Patrizia e Tommaso saranno puniti per le loro infelici parole?