Gabriel Garko entra nella casa del GF Vip

Dopo il coming out al GF Vip, in tanti hanno manifestato stima e sostegno a Gabriel Garko. Lui ha voluto ringraziare i fan e tutte le persone che gli stanno vicino in questo delicato momento con un post su Instagram. Asia Argento ha voluto commentare e supportare l’attore e ha scritto: “Amico adorato, il mio cuore danza quando ti pensa, Sei un’anima speciale così vicina alla mia… Fiera di te da sempre, lo sai. Ti amo alla follia. Fly on my sweet angel”.

Pronta è arrivata le dolce replica di Gabriel: “Asia, lo sai che ti amo e ho tanta voglia di vederti, Sei bella fuori, si vede. Dentro lo sanno in pochi”.

Foto: Kikapress