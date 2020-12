L’eredità, Flavio Insinna contro la caccia. Rita dalla Chiesa lancia l’hashtag a favore del conduttore

Flavio Insinna parla contro la caccia scatenando la reazione di Federcaccia. Rita dalla Chiesa lancia un hashtag a favore del conduttore

Che Flavio Insinna avesse delle opinioni molto forti sui temi sociali e sulla difesa della natura non è una novità, ma dopo essersi espresso in prima persona contro la caccia il conduttore de L’Eredità ha finito per scatenare una polemica enorme. Ma cosa sarà mai successo?

Flavio Insinna contro la caccia, Federcaccia insorge

Andiamo con ordine. Durante una puntata de L’Eredità, Flavio Insinna si è espresso contro la caccia facendo arrabbiare, appunto, Federcaccia. Massimo Buconi, presidente dell’associazione, ha inviato una lettera alla Rai nella quale si scaglia contro i “commenti discriminatori e offensivi nei confronti dell’attività venatoria e dei suoi praticanti”.

L’associazione ha fatto sapere che sta valutando di querelare il conduttore tv, invitando tutti i cacciatori italiani e le proprie famiglie a non seguire più la trasmissione di Rai Uno.

Rita Dalla Chiesa lancia un hashtag a favore di Insinna

Fin qui tutto rientra in una polemica piuttosto ordinaria, se non fosse che la presa di posizione di Federcaccia ha avuto anche un altro effetto, ovvero la levata di scudi in favore di Flavio Insinna da parte di persone sensibili al tema, a partire da Rita Dalla Chiesa.

L’ex conduttrice di Forum, infatti, ha lanciato l’hashtag #iostoconflavioinsinna per esprimere solidarietà al conduttore de L’Eredità contro la caccia, portandosi dietro l’assenso di tantissimi internauti, che non hanno mancato di twittare a loro volta sul tema.

Insomma, la presa di posizione di Flavio Insinna contro la caccia è destinata a far ancora discutere, ma si tratta già di una battaglia quanto mai agguerrita che ha già visto il supporto al conduttore da parte dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) e della Lega Nazionale per la Difesa del Cane!

