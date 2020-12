Massimo Cannoletta torna in tv e, intervistato a Da Noi… a ruota libera di Francesca Fialdini rivela perché ha lasciato L'Eredità

Sono in tanti a chiedersi il perché, il vero motivo per il quale Massimo Cannoletta ha lasciato L’Eredità: a rispondere a questa domanda è direttamente lui, che torna in tv apposta per spiegare le proprie ragioni e i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il programma condotto da Flavio Insinna dopo averne battuto tutti i record.

Massimo Cannoletta torna in tv: ecco perché ha lasciato L’Eredità

In realtà, Massimo Cannoletta ha fatto ritorno in tv negli studi televisivi Dear “Fabrizio Frizzi” ma non a L’Eredità, ma a Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. È lì che, nella puntata del 28 dicembre, il Campione è tornato a parlare un po’ di sé e del suo addio al quiz preserale di Rai Uno.

“La cosa assurda è che mi è scappata la lacrima – ha commentato rivedendo le immagini del suo addio a L’Eredità – e proprio con Flavio Insinna abbiamo spesso preso un po’ in giro i programmi che con le lacrime e con le risse trovano queste scorciatoie per ascolti facili. E alla fine è successo anche a noi. Ma non erano scorciatoie, erano lacrime vere, genuine”.

“È finito un ciclo: ho dato tutto a L’Eredità e l’Eredità mi ha dato tanto”

Poi, quando la Fialdini gli ha chiesto il perché abbia lasciato L’Eredità, Massimo Cannoletta è stato chiaro: “Io non ho mollato. Si è veramente concluso un ciclo. Avevo dato all’Eredità tutto quello che io avrei potuto dare. E soprattuto L’Eredità mi aveva dato tanto. Non mi sembrava neanche giusto nei confronti di tanti altri concorrenti che giustamente vorrebbero giocare a L’Eredità, mi sembrava di togliere quel posto a una persona che magari ci poteva tenere”.

Parole vere, di un campione genuino e amato da tutti. Una persona, Massimo Cannoletta, sul cui ritorno in tv in tanti sperano davvero… anche perché a L’Eredità ha saputo davvero far sognare tutti noi.

