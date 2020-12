Sanremo 2021, Red Ronnie spoilera i nomi dei cantanti in gara e anche il possibile vincitore

A poche ore dall'ufficialità, Red Ronnie ha deciso di spoilerare la lista dei cantanti in gara a Sanremo 2021, annunciando addirittura chi vincerà il Festival.

La lista dei nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2021 dovrebbe essere rivelata a breve ma, a quanto pare, Red Ronnie ha deciso di spoilerarla, diffondendone sui social una che sembra essere quanto meno verosimile e rivelando addirittura il nome del vincitore. Tra conferme e sorprese, chi parteciperà alla nuova edizione del Festival? E chi lo vincerà?

Red Ronnie spoilera chi sarà a Sanremo 2021

Andiamo con ordine. Anche se ufficialmente la lista dei cantanti in gara a Sanremo 2021 dovrebbe essere comunicata ufficialmente su Rai Uno soltanto giovedì sera, Red Ronnie ha deciso di fare le cose a modo suo.

“Anche se evito sempre le domande sul Festival di Sanremo – ha esordito il critico musicale su Twitter – in tanti continuano a farmele. Allora pubblico la lista quasi completa dei partecipanti che molto probabilmente verranno annunciati in diretta su Rai Uno. E anche il nome del vincitore”.

La lista di Sanremo 2021: i cantanti in gara

La lista di cantanti in gara di Red Ronnie a Sanremo 2021 è la seguente: Arisa, Malika Ayane, Joe Evan, Comacose, Maneskin, Willy Peyote, Achille Lauro, Francesco Renga, Max Gazzè, Fedez con Francesca Michielin, Colapesce con Dimartino, Fulminacci, Gaia, Noemi e Lo Stato Sociale.

“Ne mancano quattro e qualcuno di questi all’ultimo momento potrebbe saltare per far posto a qualcun altro. Dipende dalle tante pressioni in corso”, ha continuato Red Ronnie. E in realtà già il primo nome è saltato: Leo Gassmann, inizialmente incluso nella lista, non ci sarà.

Chi vincerà Sanremo 2021?

Ma Red Ronnie non ha rivelato solo la lista di cantanti in gara a Sanremo 2021, ma anche chi vincerà il Festival. Il nome non è proprio il più scontato: “Vorrebbero far vincere Achille Lauro. Amen”.

Insomma, dopo le partecipazioni shock con Rolls Royce e Me ne frego, Achille Lauro potrebbe stravincere Sanremo. Succederà davvero?

Foto: Kikapress