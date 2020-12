Red Ronnie ha deciso di spoilerare in anticipo la lista dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021. Tra conferme, ritorni ed esclusioni incredibili, il suo elenco appare piuttosto verosimile. Ma Red Ronnie non si è fermato qui e, tra una rivelazione e l’altra, si è lasciato sfuggire anche il nome del vincitore della kermesse!

Foto: Kikapress