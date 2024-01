Il click day per acquistare i biglietti per assistere al Festival di Sanremo 2024 si avvicina: quanto costano? Ecco i prezzi

Il 23 gennaio, a partire dalle 9.00 e fino a esaurimento delle disponibilità, sarà possibile acquistare i biglietti per le cinque serate Festival di Sanremo 2024. Le performance canore si svolgeranno dal martedì 6 febbraio, data della prima serata, a sabato 10 febbraio, serata finale. Ogni persona potrà acquistare al massimo due ticket, i costi dei biglietti variano a seconda della posizione in sala e del giorno scelto.

Festival di Sanremo 2024: info sui biglietti

Per le prime quattro serate, i biglietti singoli di platea saranno disponibili al prezzo di 200 eur ciascuno, mentre per assistere alla serata finale del 10 febbraio sarà necessario sborsare 730 euro. Per coloro che optano per la galleria, i prezzi partono da 110 Euro per le prime quattro serate e arrivano a 360 euro per la finale.

Per comprare i biglietti del Festival di Sanremo 2024 bisogna registrarsi sul sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com, inserire i propri dati, inclusi nome, cognome, e-mail, cittadinanza, telefono, e i dettagli del documento d’identità. L’acquisto potrà essere effettuato solo tramite carta di credito.

Una volta completato il procedimento, il biglietto digitale verrà inviato via e-mail e sarà disponibile nella sezione “Il mio profilo” del sito. In caso di problemi di ricezione o download, è possibile contattare festivalsanremoticket@aristonsanremo.com.

Per gli utenti con disabilità motoria, è disponibile una sezione dedicata sul sito per l’acquisto dei biglietti.

I biglietti saranno nominativi e riporteranno sul “biglietto digitale” nome, cognome, luogo e data di nascita dell’acquirente. L’ingresso al Teatro Ariston sarà consentito solo previa esibizione del titolo d’ingresso (in formato elettronico o stampato) e del documento d’identità inserito durante la registrazione.

Il cambio nominativo del biglietto potrà essere effettuato tramite la sezione “Il mio profilo” del sito, entro 48 ore prima dell’inizio della serata a cui il biglietto è associato.

In caso di diminuzione della capienza per cause di forza maggiore o cancellazione dell’evento, l’organizzatore si riserva il diritto di annullare il biglietto con rimborso solo del costo del biglietto.

Foto: Ufficio Stampa RAI