Nuovo appuntamento con Il Salone delle Meraviglie, il programma prodotto da Pesci Combattenti. Due gemelle metteranno in crisi Federico

Martedì 26 gennaio andrà in onda una nuova puntata de Il Salone delle Meraviglie il format prodotto da Pesci Combattenti che vede protagonista Federico Fashion Style. Stando alle anticipazioni di puntata, due gemelle metteranno in crisi l’hairstylist.

Giunto alla sua quarta edizione, il programma ormai è divenuto un cult: merito della bravura di Federico e della sua frizzante personalità. Tra clienti VIP e NIP il parrucchiere, amatissimo sui social e divenuto una vera e propria celebrity, rivoluziona i look delle sue clienti e destreggia abilmente con le richieste un po’ speciali che gli vengono fatte.

Nelle due puntate di martedì 26 gennaio, in onda su Real Time alle 22:40 e alle 23:10, vedremo Federico Fashion Style messo alla prova da alcune clienti. Un fashion artist un po’ pittoresca e due gemelle che metteranno in crisi il nostro protagonista. Il loro look è molto particolare e non esattamente congeniale ad un fashion stylist come Federico. Riuscirà a cavarsela?

Non resta che sintonizzarsi su Real Time alle 22.40 per scoprirlo.

Anticipazioni primo episodio

Roberta e Miriam finalmente decidono di andare in avanscoperta nel nuovo salone di Via del Tritone, temono nuove clienti pronte ad accaparrarsi il loro hair stylist preferito. Nel frattempo, proprio in Rinascente entra una cliente un pò pittoresca, una fashion artist! Riuscirà Federico a destreggiarsi tra nuove e storiche clienti?

Anticipazioni secondo episodio

C’è urgentemente bisogno di una sostituzione al centralino del Salone delle Meraviglie. Tatiana, Patty, Alessia hanno una missione importante: rispondere ai telefoni e prendere nota delle prenotazioni di tutti i saloni! Federico intanto è in crisi: in negozio si sono presentate due gemelle dal look molto particolare. Non esattamente un look congeniale ad un Fashion Stylist come lui!

Crediti foto@Ufficio Stampa Eleonora Teti