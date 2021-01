Federico Fashion Style, ‘tanti non credono al mio successo, per il mio essere’. Intervista esclusiva

Abbiamo incotrato l'hairstylist più amato della TV: Federico Fashion Style. Dal successo al nuovo progetto ecco cosa ci ha raccontato

Federico Fashion Style e il suo Salone delle Meraviglie sono tornati per la quarta edizione su Real Time. Noi abbiamo raggiunto l’hairstylist più amato della tv per una intervista esclusiva. Ecco cosa ci ha raccontato.

Una stagione ricca di sorprese e novità, a cominciare dal nuovo negozio aperto alla Rinascente di Roma e dalla presenza della zia di Federico.

Federico Fashion Style, ‘tanti non credono al mio successo per il mio essere’. Intervista esclusiva

LEGGI ANCHE: — Federico Fashion Style, la zia che lavora per lui diventa una star: ecco chi è

Un’edizione che non è stata facile da realizzare, come ha raccontato lo stesso Federico nella nostra intervista esclusiva.

“Quest’anno è un anno molto particolare: girare la serie con le mascherine non è stato semplice, mantenere le distanze.. Io sono una persona che con le clienti prende confidenza, le abbraccia. Le faccio sentire a loro agio. Abbiamo quindi puntato un po’ di più sull’ironia sul divertimento. Insomma è una stagione all’insegna del divertimento e della trasformazione con professionalità.”

Nonostante tutto, Federico è riuscito a portare a termine anche questa nuova stagione e tante sono le clienti nip e vip che vedremo passare sotto le sue abili mani. Scorrendo il suo account Instagram si vedono volti come Valeria Marini, Aida Yespica, Giulia De Lellis tra le sue clienti. Non abbiamo non potuto non chiedergli se tra loro ce ne sia una particolarmente esigente.

“Non c’è una VIP esigente. Di base tutti i vip sono un po’ esigenti perché lavorando con la propria immagine è normale che lo siano. E’ più un discorso di sentirsi sicure quando si affidano al parrucchiere giusto è tutto più semplice e con me non devono nemmeno parlare. Valeria Marini non chiede, ma si sa lei è bionda e con le onde, non puoi farla castana e con un caschetto. Delle volte invece c’è una costruzione, una riflessione in base all’evento o all’occasione. Per esempio quando ho seguito con Paola Turci a Sanremo. Andava rispettata la sua personalità, ma c’era una costruzione in base a quello che vuoi trasmettere al pubblico. C’è un lavoro uno studio dietro. Bisogna ascoltare assolutamente le necessità e i desideri di chi hai davanti e poi mettere tanta fantasia.

Per realizzare la nostra intervista esclusiva, Federico Fashion Style si è ritagliato un momento di pausa in una classica giornata di lavoro; ha scelto un luogo un po’ appartato per non far arrivare il rumore dei phon, ma nella stanza accanto ci sono le clienti, c’è il suo salone, c’è il suo lavoro che ama e che lo ha reso celebre.

“Io farò sempre il parrucchiere, perché amo il mio lavoro e non lo lascerò mai” Federico lauri

Il segreto del suo successo sta in parte in questo: nel profondo e sincero amore e nella passione che mette in quello che fa. E poi ovviamente è merito del suo modo di essere.

“Tanti non credono al mio successo, dovuto al mio essere al mio lavoro. Io continuamente lavoro. Ad esempio può capitare che vieni nel mio salone e mi trovi a fare uno shampoo e ti può sembrare surreale perché magari il giorno prima ero a fare un red carpet. La cosa che è stata premiata è il mio essere, io amo il mio lavoro. Nella vita vorrò fare sempre il parrucchiere e non tralascio mai le mie clienti. Ora sta facendo l’intervista con voi, ma sono nel mio salone e di là ho le clienti che mi aspettano. Quindi la chiave principale è questa. Non mi manca nulla e non me lo aspettavo il successo, ma è stato premiato il mio essere spontaneo”.

Di idee e desideri Federico ne ha ancora molti. Se potesse ‘mettere le mani’ sulla testa di una vip, vorrebbe cambiare il look a JLo. Anche se adora i capelli lunghi sulle donne, realizzerebbe su di lei un taglio corto perché “metterebbe in mostra ancora di più tutta la sua bellezza e femminilità”.

E a proposito di tagli, quale sarà la tendenza di questo 2021 in fatto di hairstyle?

“Il colore di tendenza è il rosso rame, il rosso delle donne irlandesi per intendersi. Per quanto riguarda il taglio, torna la frangia sia netta che morbida, con capelli lunghi. Attenzione però non troppo lunghi: al massimo devono arrivare al seno.”

Il 2021 è un anno ricco di impegni per Federico, che sta aspettando il momento giusto per girare un nuovo format. Si chiama Beauty Bus e sarà un modo per portare Il Salone delle Meraviglie in giro per l’Italia e rifare il look a qualche fortunata. Ma c’è qualcosa che desidera in modo particolare da questo anno?

“Spero di tornare alla normalità. Poter abbracciare le persone, andare a cena fuori. Ritrovare quel sorriso che abbiamo perso.”

Crediti foto@Ufficio Stampa Eleonora Teti