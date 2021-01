Federico Fashion Style deve 'guardarsi le spalle', in casa c'è una nuova star: la simpaticissima zia

Martedì 19 gennaio trona Il Salone delle Meraviglie 4 con due imperdibili appuntamenti. Ma Federico Fashion Style deve stare attento, perché in questa edizione è nata una nuova star: sua zia.

Federico Fashion Style, la zia che lavora per lui diventa una star: ecco chi è

Alle 22:40 e alle 23:10 su Real Time andranno in onda i due nuovi episodi de Il Salone delle Meraviglie 4 e Federico Fashion Style (al secolo Federico Lauri) avrà non pochi grattacapi da seguire. Tra nuove acconciature e confidenze di ogni tipo, ci porterà nello storico salone di Anzio e in quello nuovo aperto alla Rinascente di Roma. L’hairstylist più famoso della tv dovrà creare un nuovo look per una delle figlie di Maria Grazia, che si è separata da poco ed è alla ricerca di una nuova immagine.

Ma Federico deve ‘guardarsi le spalle’ perché in famiglia è nata un’altra stella. Stiamo parlando della simpaticissima zia che sta conquistando il pubblico del programma e non solo. Sta diventando sempre più la consigliera di tutto il salone. Che siano in arrivo un programma tutto suo?! Intanto possiamo vederla a fianco del nipote, che nel secondo episodio di martedì 19 gennaio dovrà cercare di rilassarsi e lasciare il suo salone in mano a Weyda prima di andare alla Rinascente.

Appuntamento con Federico Fashion Style, la zia nuova star e i colpi di testa delle clienti de Il Salone delle Meraviglie, martedì 19 gennaio su Real Time.

