Si scatena la polemica sotto un post dell'attore romano che sponsorizza il suo show, in onda il 15 settembre su Rai2, "Un'ora sola vi vorrei": ecco cosa è successo

Stanno iniziando a passare in queste ore su Rai2 gli spot del nuovo show di Enrico Brignano, “Un’ora sola vi vorrei”, che andrà in onda dal 15 settembre in prima serata e che l’attore romano sta sponsorizzando anche sui suoi profili social.

Enrico Brignano Un’ora solo vi vorrei, polemiche social

Proprio sotto un post su Instagram, pubblicato da Brignano con un breve spot dello show, si è accesa la polemica fra alcuni utenti e lo stesso attore.

Tutto nasce dal fatto che “Un’ora sola vi vorrei” è anche il titolo di uno spettacolo teatrale che Brignano avrebbe dovuto portare in giro per l’Italia e che a causa dell’emergenza Covid è stato rimandato a data da destinarsi. Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto si sono quindi chiesti se quello che andrà in onda su Rai2 è lo stesso spettacolo per il quale loro non sono stati rimborsati, dal momento che lo spettacolo non è stato annullato ma solo rinviato.

Questa domanda ha iniziato quindi a moltiplicarsi sotto il post di Brignano, che è intervenuto personalmente per chiarire la situazione: spettacolo teatrale e televisivo avranno in comune solo il nome, ma si tratterà di due show diversi.

Brignano ha fatto del suo meglio per rispondere con ironia ad utenti che si erano palesemente inalberati di fronte alla prospettiva di vedere in tv lo stesso spettacolo per il quale avevano pagato il biglietto a teatro: come ha fatto notare qualcuno, bastava probabilmente modificare il titolo per evitare il “misunderstanding”.

Il dubbio dovrebbe essere a questo punto chiarito e ai fan del comico romano non resta che prepararsi a questa doppia gioia: vedere lo spettacolo in tv e poi, per chi ha comprato il biglietto, gustare anche la versione teatrale speriamo il prima possibile.