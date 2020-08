Enrico Brignano torna in tv

Brignano ha fatto del suo meglio per rispondere con ironia ad utenti che si erano palesemente inalberati di fronte alla prospettiva di vedere in tv lo stesso spettacolo per il quale avevano pagato il biglietto a teatro: come ha fatto notare qualcuno, bastava probabilmente modificare il titolo per evitare il “misunderstanding”.

Il dubbio dovrebbe essere a questo punto chiarito e ai fan del comico romano non resta che prepararsi a questa doppia gioia: vedere lo spettacolo in tv e poi, per chi ha comprato il biglietto, gustare anche la versione teatrale speriamo il prima possibile.