Elisabetta Gregoraci ha trascorso un lunedì sera molto difficile, coronato dalla nomination: il giorno dopo ne discute con Dayane Mello, ma finisce per scatenare l'ira del web

Al termine di una serata non proprio fortunata per lei, Elisabetta Gregoraci ha dovuto fare i conti anche con la sua nomination: i coinquilini hanno deciso di sottoporre lei, Dayane Mello e (di nuovo) Maria Teresa Ruta al giudizio del pubblico.

A influire sulla nomination di Elisabetta probabilmente anche la scoperta in diretta del “codice” che utilizza per mandare messaggi a qualcuno fuori dalla Casa, battendosi il pugno sul petto: Pierpaolo Pratelli è rimasto molto male e tra i due è nata una discussione molto accesa, che ha visto la Casa spaccarsi ancora di più in due.

Elisabetta Gregoraci Dayane Mello, la frase che fa discutere

Seduta al tavolo della cucina, Elisabetta ha discusso con Dayane della nomination che le vede contrapposte ed ha detto alla collega di reality: “Io posso pure andare a casa perchè ho altre cose da fare, ma tu devi lavorare, ti serve”

Ma è proprio una zingara salita di testa 😂😂😂😂😂😂 #gfvip https://t.co/ZShEHbJUch — Fabiana Annunziata (@FabianaAnnunzi2) October 20, 2020

Forse Elisabetta voleva essere generosa nei confronti dell’amica, ma il pubblico che ha seguito tutto da casa non ha letto la frase nello stesso modo ed anzi, l’ha trovata piuttosto presuntuosa.

Ma Elisabetta che dice a Dayane: io posso andare a casa a te serve il lavoro?

COMPLIMENTI CHE DONNA😂#Gfvip pic.twitter.com/IqlqA1MiAZ — ℕ𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕒 𝕛𝕠𝕪 (@neverajoy_gem) October 20, 2020

C’è chi ha rimproverato ad Eligreg di essere supponente e chi ha tenuto a ricordare, via social, il motivo per cui la showgirl non avrebbe bisogno di lavorare.

La popolarità di Elisabetta, in casa e fuori, sta velocemente calando a picco: considerando che la Ruta sembra amatissima dal pubblico, la prossima nomination sembra un affare tutto fra lei e Dayane. Vedremo chi delle due la spunterà…!