A quasi 40 anni dall'uscita del film il protagonista Henry Thomas torna in una serie tv di successo targata Netflix: degli altri, Drew Barrymore esclusa, si sono perse le tracce

Torna in tv uno dei classici più amati del cinema mondiale: E.T – L’extraterrestre, pellicola del 1982 firmata da Steven Spielberg che racconta la struggente storia dell’amicizia fra un alieno e un bambino. 4 Oscar e 2 Golden Globe vinti, ma soprattutto un’influenza perenne sull’immaginario collettivo e su tanta produzione cinematografica e televisiva successiva.

E.T l’extraterrestre, che fine hanno fatto i protagonisti?

I protagonisti del film, come spesso capita a chi partecipa ad un film tanto iconico, non hanno avuto (tranne qualche eccezione) grande fortuna nel proseguimento della loro carriera: il protagonista Henry Thomas, alias il piccolo Elliott, non ha più avuto ruoli centrali, anche se ha partecipato a film importanti come “Vento di passioni” o “Passione ribelle”. Ultimamente lo abbiamo rivisto però nel cast di una serie Netflix di grande successo, “The hunting of Hill House”, nel ruolo del giovane Hugh Crain, e secondo le anticipazioni sarà presente anche nella seconda stagione.

La sorellina di Elliott, Gertie, era Drew Barrymore: dopo una complicata adolescenza si è saputa riscattare, diventando una delle attrici più in vista di Hollywood. Robert McNaughton, fratello maggiore di Elliott e Gertie, si è ritirato dalla scene ed oggi fa il postino a Phoenix, Dee Wallace, che interpretava la mamma, si è dovuta accontentare di piccoli ruoli e di b-movie, mentre il padre, Peter Coyote, è andato avanti con ruoli secondari e tante partecipazioni a serie tv come ‘N.C.I.S”, “Law and order” e “Brothers and sisters”

E.T resta uno dei titoli di riferimento quando si parla di fantascienza, anni ’80 e soprattutto nostalgia: temi che ancora oggi vanno alla grande, basti vedere il grande successo di “Stranger Things”, una serie che dal capolavoro di Spielberg ha preso in prestito parecchie cose!