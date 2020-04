Torna in tv ET l'Extraterrestre

I protagonisti del film, come spesso capita a chi partecipa ad un film tanto iconico, non hanno avuto (tranne qualche eccezione) grande fortuna nel proseguimento della loro carriera: il protagonista Henry Thomas, alias il piccolo Elliott, non ha più avuto ruoli centrali, anche se ha partecipato a film importanti come “Vento di passioni” o “Passione ribelle”. Ultimamente lo abbiamo rivisto però nel cast di una serie Netflix di grande successo, “The hunting of Hill House”, nel ruolo del giovane Hugh Crain, e secondo le anticipazioni sarà presente anche nella seconda stagione.