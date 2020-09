Anna Tatangelo è ospite a Domenica In, non parla di Gigi D'Alessio ma il cantante spunta in una vecchia foto mentre canta: che gaffe!

Non si era fermata durante il lockdown né dopo l’infortunio al piede e ora Mara Venier è tornata in onda su Rai1, in forma come non mai. Riparte la sua Domenica In e tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione anche Anna Tatangelo, separatasi da qualche mese da Gigi D’Alessio. La conduttrice accoglie con affetto la cantante, che concede una bella ed emozionante intervista. Poi canta uno dei suoi ultimi successi, ma qualcosa dalla regia sembra andare sorto e il pubblico nota una clamorosa gaffe.

Domenica In, Anna Tatangelo e quella foto con Gigi D’Alessio mentre canta

Il cambiamento di look è evidente. A Domenica In, Anna Tatangelo si mostra con la sua nuova chioma bionda, che sfoggia da qualche mese, dopo la rottura con Gigi D’Alessio. Durante il lockdown, infatti, la coppia ha comunicato ufficialmente la separazione, la seconda in pochi anni, forse la definitiva.

Nella chiacchierata con la conduttrice, la cantante di Sora non parla della sua vita privata, grazie anche a Zia Mara che decide di non fare domande sull’argomento. Ma il suo ex spunta lo stesso…

Anna, alla fine dell’intervista, si esibisce in studio e canta Guapo, l’ultimo suo brano in cui canta anche in napoletano. Alle sua spalle, sullo schermo, vengono trasmesse le immagini del videoclip della canzone ma a un certo punto, prima che lei inizi a cantare, compare una foto del passato.

Le cose sono cambiate

Nello scatto mostrato a Domenica In, ci sono Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ritratti insieme a un serata di qualche tempo fa. Sorridenti e felici, i due posavano davanti ai fotografi, per la gioia dei loro fan.

Ora le cose sono profondamente cambiate e l’addio tra i due artisti sembra essere definitivo. Anna non si sofferma sui dettagli della sua vita sentimentale e Mara non approfondisce perché “conosco la tua sofferenza” dice in diretta. Poi appare quella foto: una gaffe, che una volta tanto, non è attribuile alla Venier!