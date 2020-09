Domenica In, Anna Tatangelo in studio

Non si era fermata durante il lockdown né dopo l’infortunio al piede e ora Mara Venier è tornata in onda su Rai1, in forma come non mai. Riparte la sua Domenica In e tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione anche Anna Tatangelo, separatasi da qualche mese da Gigi D’Alessio. La conduttrice accoglie con affetto la cantante, che concede una bella ed emozionante intervista. Poi canta uno dei suoi ultimi successi, ma qualcosa dalla regia sembra andare sorto e il pubblico nota una clamorosa gaffe.

Foto: Kikapress