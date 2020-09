U&D, Davide Lorusso ha ingannato Jessica e la redazione del programma? Spunta una segnalazione

Nuovo scandalo su Uomini e Donne? A quanto pare Davide Lorusso avrebbe ingannato sia Jessica Antonini che la redazione del programma. Ecco i nuovi dettagli su questa storia.

La scelta veloce di Jessica Antonini durante il trono classico di Uomini e Donne ha stupito molti: ma ora una nuova indiscrezione arriva dal web. Davide Lorusso, il corteggiatore scelto appunto da Jessica, avrebbe ingannato sia la 29-enne che la redazione del programma di Maria De Filippi. Ma cosa avrà mai combinato?

Davide Lorusso ha ingannato Jessica? Il corteggiatore era già fidanzato?

Andiamo con ordine. Dopo qualche segnalazione arrivata nei giorni scorsi, che voleva lasciare immaginare una sorta di combine tra Davide e Jessica, si è diffusa una voce che sembra suggerire che tra i due sia già finita. E, mentre in tanti si chiedevano il motivo, sul web è spuntata una serie di nuovi indizi che dimostrerebbero definitivamente la malafede del ragazzo.

Praticamente, secondo Deianira Marzano, Davide Lorusso avrebbe ingannato sia Jessica che la redazione di Uomini e Donne, in quanto già impegnato in una relazione. Anzi, addirittura, la Marzano ha pubblicato le conversazioni tra questa persona e Davide.

“Io ho capito perfettamente perché è già finita – ha esordito l’influencer – C’è una ragazza che ci ha contattato e ci ha dimostrato con messaggi e video che fino a qualche giorno prima loro stavano insieme e comunque loro si sono sentiti. Quindi questo Davide è una persona che non ha detto le cose come stavano e guardando i video e le conversazioni si vede chiaramente che subito dopo non poteva essere interessato ad un’altra, quindi ha mentito”.

Davide stava con un’altra? Quali conseguenze per il corteggiatore di Jessica?

Poi, un ulteriore risvolto: “La ragazza ieri lo ha contattato di nuovo e lui ha negato! Come mai neghi tutto? Io e Amedeo (Venza, ndr) abbiamo visto i video di te e lei che stavate insieme, abbiamo letto tutte le conversazioni. Questo qui è dai tempi di Temptation Island che ci sta provando e poi ha continuato con Uomini e Donne ma è solo uno che vuole mostrare la sua bella faccetta. Ma tu hai preso in giro sia Jessica che quest’altra ragazza!”

Insomma, pare proprio che sia vero e che Davide Lorusso abbia ingannato tutti, Jessica in primis. Ma quale sarà la verità? Spunteranno nuovi dettagli su quest’ennesima strana storia capitata ad Uomini e Donne?

Foto: Red Communications