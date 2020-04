"E' un periodo critico, c'è esigenza di fare intrattenimento", ha dichiarato il ballerino all'Ansa, per poi svelare quali sono i pezzi scelti per il best of in onda su Rai1

Sabato 18 aprile andrà in onda su Rai1 uno speciale “best of” di “Danza con me”, lo show di Roberto Bolle andato in onda la scorsa stagione: invece di semplici repliche, un racconto curato dallo stesso Roberto con i pezzi migliori dello show, che univa arte, intrattenimento, grandi ospiti e ovviamente le performance di Bolle.

Danza con me best of anticipazioni: parla Roberto Bolle

Intervistato dall’agenzia Ansa, Bolle ha raccontato così lo show-patchwork che andrà in onda sabato: “L’idea è venuta proprio perchè è un periodo critico per tutti e c’era l’esigenza di fare intrattenimento, a me è piaciuto subito il progetto di selezione del meglio delle tre edizioni di Danza con me alternando momenti di poesia e magia della danza con l’intervento di ospiti, alternando le diverse emozioni. Scegliere i pezzi è stata dura ma alla fine eccoci qua saremo in compagnia di Alessandra Ferri, Svetlana Zakharova, Polina Semionova ma anche

, Stefano Accorsi, Marco D’Amore, Sting, Stefano Bollani, Tiziano Ferro e tanti altri per una serata che mi immagino quasi terapeutica, come se il mondo fuori non fosse quello che è diventato!”

Il ballerino ha raccontato anche come sta trascorrendo la sua quarantena e come spera che se ne verrà fuori.

Roberto Bolle, in quarantena danza e cucina

“Alle 10,30 mezz’ora di stretching, poi dalle 11 alle 12 una prima lezione con un maestro e poi un paio d’ore nel pomeriggio. Tre ore più o meno al giorno“, questo il programma di allenamento di Bolle, che si svolge sulla piattaforma Ondance, un progetto nato insieme al festival da lui ideato nel 2018 e che da sistema di promozione della danza è diventata una vera e propria piattaforma streaming dove si trovano lezioni gratuite non solo di danza, ma anche di yoga, pilates ed altre discipline.

Un Roberto che non ti aspetti è invece quello dietro ai fornelli: “Anche io come tanti in quarantena mi sono scoperto chef: la mia ultima creazione? Crepes di grano saraceno, sono venute super mi faccio i complimenti da solo”

Infine, un pensiero al futuro, non roseo: “ad un metro di distanza non si può ballare, la danza è contatto, fisicità, come potrà riprendere? Io spero nell’attenzione del governo, mi appello perchè tenga conto che il ballo è una parte importante della cultura del nostro paese, è un settore penalizzato, in coda ad ogni previsione di riapertura, rischia davvero di morire”.