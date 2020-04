Roberto Bolle torna in tv

Intervistato dall’agenzia Ansa, Bolle ha raccontato così lo show-patchwork che andrà in onda sabato: “L’idea è venuta proprio perchè è un periodo critico per tutti e c’era l’esigenza di fare intrattenimento, a me è piaciuto subito il progetto di selezione del meglio delle tre edizioni di Danza con me alternando momenti di poesia e magia della danza con l’intervento di ospiti, alternando le diverse emozioni (…)”