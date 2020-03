Repliche L'eredità, ieri la trasmissione ha ceduto il posto al discorso del premier Conte. Sui social si è scatenato il putiferio: ecco cosa sta accadendo

Repliche per L’Eredità: questo cambio di programma è già in corso da lunedì 23 Marzo. La scelta era già stata oggetto di numerose critiche indirizzate a vari aspetti. Cosa sta accadendo a L’eredità?

Alcuni utenti, su Twitter, sono rimasti delusi dalla messa in onda del format: infatti le puntate sono state tagliate e in onda abbiamo visto solo i punti salienti del programma. Una scelta non gradita dai telespettatori:

Sono rimasto su Rai1, ma come mai #Leredita è iniziata con la manche dei calci di rigore, quella che precede la ghigliottina? Non replicano le puntate intere, solo highlights? — Fortunato Zullo (@FortunatoZeta) March 24, 2020

Alle 19:14 #LEredità (in replica) è già alla ghigliottina — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) March 24, 2020

Scusate, ma ci fanno un ora di “calci di rigore” e ghigliottina??

Non era meglio una replica completa?#leredità @RaiUno — Francesca Valensise 🇮🇹🇪🇺🐟 (@fvalensise) March 24, 2020

Secondo altri, invece, la Rai avrebbe mancato l’occasione di fare un omaggio a Fabrizio Frizzi, non trasmettendo le repliche de L’Eredità con la sua conduzione.

La Rai ha in magazzino 30 puntate de #leredità condotte da Frizzi. 15 ad ottobre 2017 ed altrettante girate non senza difficoltà a marzo 2018, quando era già provato dalla malattia, e preferisce mandare delle repliche.Sarebbe stato un bell’omaggio a Fabrizio a 2 anni dalla morte. pic.twitter.com/iXngE4mkux — Salvatore Cow (@SalvatoreCow) March 23, 2020

“In teoria, sono nelle condizioni peggiori per condurre un gioco divertente (L’Eredità), ma la voglia di giocare e di far giocare i concorrenti e il pubblico da casa supera ogni ostacolo fisico”. #FabrizioFrizzi#cimanchi #26marzo2018 #26marzo #ilgentiluomodellatv pic.twitter.com/0IhGicswmQ — Zia Lucy 🍀⭐🎶♉ (@18Blueys) March 26, 2020

Cosa sta accadendo, L’Eredità sostituita dal discorso di Conte

CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #25marzo #Rai1 Alle 18 collegamento in diretta dalla Camera dei Deputati con informativa riguardante l’emergenza #Coronavirus, pertanto il programma #LEredità non andrà in onda. — Rai1 (@RaiUno) March 25, 2020

Ieri però il palinsesto ha subito ulteriori variazioni. Infatti la replica è stata sostituita dal discorso del premier Giuseppe Conte. Ancora critiche da parte degli utenti su Twitter e un risultato inaspettato oltre che sgradito. Da una parte si leggono post come: “Niente #leredità? ci dobbiamo sorbire tutto il discorso di Conte?” Oppure: “#Conte non ve lo volevo dire ma hanno annullato #leredità, Giuseppi parlerà fino alle 20″.

Dall’altra, ecco che i telespettatori scelgono di seguire Avanti un altro, sempre in replica. Lo share si sposta quindi sui canali Mediaset ottenendo oltre 6 milioni di telespettatori, superando – per la prima volta da mesi a questa parte – L’Eredità. Chissà che alcuni non decidano di cambiare le proprie preferenze in fatto di game show?

Visto che stasera niente #leredità ho guardato #avantiunaltro…il disagio che c’è in quel programma è incredibile! 😳😱 — Francesca Bianchi (@Francyb_90) March 25, 2020

Intanto le repliche dell’Eredità riprenderanno. Il confronto sul piano degli ascolti fra le due trasmissioni è appena iniziato.