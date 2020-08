I Ferragnez sono stati in Puglia per la tappa di Battiti Live: lui si è esibito sul palco, chissà se anche Chiara lo farà insieme a Baby K? I fan sono in trepidante attesa

Torna su Italia1 la seconda puntata di Radio Norba Battiti Live, quello che ormai è diventato l’unico e seguitissimo appuntamento musicale estivo in tv: quest’anno con alcune accortezze dovute all’emergenza sanitaria, ma sempre con grande attesa da parte del pubblico, assetato di musica dal vivo e di leggerezza.

Chiara Ferragni Battiti Live, sarà sul palco con Baby K?

In questa diciottesima edizione Battiti live, condotto sempre da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, sta attraversando la bellissima Puglia, con tappe on the road in location come Alberobello, Altamura, Gallipoli, Lecce, Vieste e molte altre. La seconda puntata è stata registrata in parte anche ad Otranto e tra i protagonisti ci saranno sicuramente Fedez (che ne ha già parlato nelle sue storie su IG) e forse anche la moglie, Chiara Ferragni, fresca di disco d’oro insieme a Baby K per la hit “Non mi basta più”.

Tra i cantanti che si esibiranno sul palco di Battiti, anche Cara, The Kolors, Annalisa, Nek, Boomdabash, Alessandra Amoroso, Piero Pelù, Anna, Rocco Hunt, Bugo, Ermal Meta, Shade, Renga, Mr. Rain.

Tutti sanno, grazie alle molte storie quotidiane su Instagram di Fedez e Chiara Ferragni, che i due sono stati in Puglia in occasione della tappa di Battiti, Fedez ha anche condiviso flash della sua esibizione con Cara, e tutti e due hanno presenziato all’evento Dior a Lecce.

Chissà se Chiara Ferragni ha preparato una sorpresa per i suoi fan e salirà sul palco con Baby K? Sarebbe un vero colpaccio per Battiti e farebbe felici i moltissimi fan dei Ferragnez.

Comunque un’entrata di Chiara Ferragni sul palco di battiti live insieme a Baby K me la meritavo — ❯❯❯❯ Sottona per i Tankele ◟̽◞̽ 🇮🇹 (@1d_gymnast_5sos) July 21, 2020

Succederà? Non resta che seguire la puntata di “Battiti” su Italia1!