Battiti Live, il 3 agosto la seconda puntata

In questa diciottesima edizione Battiti live, condotto sempre da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, sta attraversando la bellissima Puglia, con tappe on the road in location come Alberobello, Altamura, Gallipoli, Lecce, Vieste e molte altre. La seconda puntata è stata registrata in parte anche ad Otranto e tra i protagonisti ci saranno sicuramente Fedez (che ne ha già parlato nelle sue storie su IG) e forse anche la moglie, Chiara Ferragni, fresca di disco d’oro insieme a Baby K per la hit “Non mi basta più”.