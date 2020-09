Max Giusti conduce Boss In Incognito dall'8 settembre su Rai2. Dal lockdown a Pechino Express ecco come è cambiato il conduttore. Intervista

Da martedì 8 settembre arriva su Rai2 la nuova edizione di Boss In Incognito 2020, con Max Giusti alla guida del programma. Una nuova stagione particolare con tante novità: “Non solo ci sono io alla conduzione – ha dichiarato il conduttore ai nostri microfoni – ma andrò in missione in incognito con il boss”.

Boss in Incognito 2020, Max Giusti: ‘Ho imparato una grande lezione’

Un’edizione più che mai contemporanea, come sottolinea Giusti, visto che le puntate sono state registrate subito dopo la fine del lockdown, in un momento particolarmente delicato per l’Italia e per le sue aziende.

“Entrando nelle aziende ho avvertito la voglia di non mollare – spiega – di non perdere il proprio posto di lavoro, ma soprattutto il proprio futuro.”

Quattro le puntate di questa nuova stagione di Boss In Incognito 2020, di cui Max Giusti porterà con sé molti bei ricordi e un grande insegnamento. Perché il lockdown ha inevitabilmente cambiato tutti.

“Mi ha cambiato lasciando in me una maggiore ansia, una maggiore incertezza per il futuro – racconta Max Giusti ai nostri microfoni – Tutte le missioni mi hanno colpito, ma da una ho imparato una grande lezione.”

Non sappiamo di quale missione in particolare si tratti, ma protagonista è un signore la cui moglie sta vivendo delle enormi problematiche fisiche e ciò nonostante tutti i giorni da la carica a lui e al figlio.

“Loro tutti i giorni lavorano 8 ore in fabbrica senza piangersi addosso. E questa è stata una grande lezione – spiega il conduttore – Cerco di ricordarmelo quando provo a piangermi addosso. Mi dico ‘O bello, ma che stai a dì”.

Nella nostra intervista abbiamo parlato anche di Pechino Express e della coppia composta da Soleil e da sua madre. Per scoprire che cosa ha detto non vi resta che guardare l’intervista! L’appuntamento con la nuova edizione di Boss In Incognito e Max Giusti è da martedì 8 settembre su Rai2.

Crediti foto@endemolshineitalia