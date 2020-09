Dello slittamento del nuovo programma di Antonella Clerici si è fatto gran parlare, ma solo le parole del direttore Coletta hanno chiarito le cose

Doveva iniziare oggi, 7 settembre, la nuova avventura di Antonella Clerici su Rai1 con lo show “E’ sempre mezzogiorno”, un grande ritorno nella fascia oraria che per vent’anni ha portato la bionda conduttrice nelle case degli italiani: bisognerà invece avere ancora un po’ di pazienza e aspettare il 28 settembre.

“E’ sempre mezzogiorno” rinviato, ecco perchè

E’ stato il direttore Stefano Coletta ad annunciare il cambiamento di programma, aggiungendo anche che verrà prolungato fino al 28 lo spazio di Beppe Convertini e Anna Falchi, “C’è tempo per”.

“Ho sempre amato Antonella Clerici, sono contentissimo del suo rientro. Il suo show partirà il 28 settembre da Milano, la struttura scenica è complicata ed è per questo che nel rispetto delle misure anti Covid abbiamo deciso di partire il 28″, queste le parole di Coletta, che sgombrano il campo da qualunque sospetto di problemi di altra natura dietro il rinvio.

In realtà l’unico problema è la macchina organizzativa, problema che stanno avendo ed avranno diversi programmi televisivi: le squadre sono ridotte all’osso per rispettare alla lettera le normative anti Covid, come è giusto che sia, quindi i tempi si dilatano nonostante il grande lavoro che viene messo in campo.

Inizialmente il nuovo programma di Antonella Clerici doveva andare in onda proprio dalla cucina di casa sua, ad Arquata Scrivia, ma l’organizzazione è risultata troppo difficile e si è deciso di spostare il tutto negli studi di Milano: ora arriva questo ulteriore slittamento, ma come spiegato dal direttore di Rai1 Stefano Coletta, è solo una questione di normative anti Covid.

Dopo le parole di Coletta, si può affermare senza tema di smentita che non c’è nessun annullamento, nessuna scarsa fiducia nel progetto, nessun ripensamento: l’appuntamento con Antonella Clerici è al 28 settembre, a mezzogiorno, su Rai1.