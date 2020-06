Vero Tv lancia una notizia bomba: Maria De Filippi vorrebbe Stefano e Belen a Temptation Island. la coppia si riconcilierà in tv?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez a Temptation Island Vip? Sembrerebbe questo il piano segreto a cui starebbe lavorando Maria De Filippi per riunire la coppia in crisi. Un sogno che, secondo il settimanale Vero Tv che riporta la notizia in copertina, potrebbe però essere destinato a non realizzarsi. I due stanno infatti cercando di mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata ma senza successo: tutti i giornali di gossip non parlano che della loro rottura.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez a Temptation Island Vip?

Se confermata sarebbe davvero il colpaccio mediatico dell’estate. Ma in pochi sono propensi a credere che Stefano e Belen abbiano voglia di provare a ricucire il loro rapporto davanti alle telecamere di Temptation Island Vip.

D’altronde, in un’esperienza del genere, ci sarebbero davvero pochi momenti di confronto e i due dovrebbero vivere separati per 21 giorni, circondati da giovani e seducenti single.

Più che mettere alla prova il loro amore, infatti, la coppia avrebbe bisogno di chiarirsi, probabilmente, e difficilmente offrirebbero in pasto ai telespettatori le loro discussioni più intime. In particolare, De Martino – concentratissimo sulla nuova fortunata edizione di Made In Sud – ha ribadito più volte di non voler parlare della propria vita privata.

Riservatezza e gossip

Ma sui giornali è una continua caccia alla scoop per provare a capire cosa sia successo tra il conduttore e la showgirl per arrivare a dirsi addio. C’è stato chi ipotizzava tradimenti, chi ha riportato di litigi furibondi durante la quarantena e chi attribuisce gli attriti all’ingerenza dei Rodriguez nella vita di coppia.

Ora, il settimanale Vero Tv lancia la bomba: il sogno di Maria De Filippi è avere Stefano e Belen a Temptation Island Vip. Il reality dell’estate di Canale 5 sta per partire e quest’anno sarà caratterizzato da una formula ibrida che prevede la partecipazione di coppie Vip e Nip insieme.

Se Queen Mary riuscisse a convincere gli ex sposini più chiacchierati del momento a raggiungere l’isola delle tentazioni, sarebbe davvero un gran colpo. Come ricorda Gianni Ippoliti nella sua rassegna stampa su Instagram: “Tutti sanno che quando Maria vuole una cosa, la ottiene!”. Ma forse stavolta, la conduttrice dovrà faticare parecchio…