Problemi fino all'ultima puntata per Ballando con le stelle: Mykael Fonts, partner di Alessandra Mussolini, è positivo al Covid e salterà la finale. Alessandra è risultata negativa a diversi tamponi, ma sul suo futuro (e sulla sua finale) ci sono ancora molti dubbi

Non c’è tregua per Ballando con le stelle, fino all’ultima puntata, quella della finalissima: come era lecito aspettarsi da un programma ad alto contatto come Ballando, lo spettro del Covid ha inseguito per tutta la durata dello show i concorrenti, facendo da spauracchio ad ogni febbre o sintomo virale.

Stavolta purtroppo lo spauracchio si è tramutato in realtà e Maykel Fonts, il ballerino cubano partner di Alessandra Mussolini, è risultato positivo al Covid: per quanto riguarda lei, sta bene e tutti i tamponi fatti fino a questo momento sono negativi.

Ballando con le stelle Alessandra Mussolini in finale senza Maykel Fonts: cosa succederà?

In un messaggio sui social, Milly Carlucci ha confermato la positività di Fonts e la negatività, al momento, di Alessandra Mussolini, specificando però che potrà rientrare in teatro solamente quando non ci sarà più il minimo dubbio: come sempre, la priorità è la salvaguardia della salute del gruppo di lavoro.

In pericolo la finale per @Ale_Mussolini_ , @MaykelFonts76 positivo al COVID

Nelle prossime ore capiremo cosa succederà , ma la prima cosa è la salvaguardia della salute di tutto il gruppo di lavoro. #ballandoconlestelle @Ballando_Rai pic.twitter.com/0jSxEOpZHF — Milly Carlucci (@milly_carlucci) November 18, 2020

Al momento quindi il futuro di Alessandra Mussolini, che ci auguriamo continui ad essere negativa al Covid, è quantomai incerto: non si sa se riuscirà a disputare la finale, che aveva conquistato contro ogni previsione e convincendo la giuria sempre di più ad ogni esibizione, e con chi eventualmente dovrebbe ballare.

Mykael non ci sarà in nessun caso, quindi l’unica opportunità per Alessandra, che non potrà ballare da sola, è essere accoppiata con un nuovo ballerino, come già capitato a Vittoria Schisano quando il suo partner era stato messo KO da una intossicazione alimentare. In quel caso Marco De Angelis venne sostituito, solo per una puntata, da Samuel Peron.

Ed in effetti Samuel, rimasto a bordo campo per tutta la stagione a causa dell’iniziale positività al Covid, potrebbe essere la soluzione giusta anche per permettere ad Alessandra di ballare: cosa succederà? Lo scopriremo solo sabato sera!