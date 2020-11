Al momento quindi il futuro di Alessandra Mussolini, che ci auguriamo continui ad essere negativa al Covid, è quantomai incerto: non si sa se riuscirà a disputare la finale, che aveva conquistato contro ogni previsione e convincendo la giuria sempre di più ad ogni esibizione, e con chi eventualmente dovrebbe ballare.

Mykael non ci sarà in nessun caso, quindi l’unica opportunità per Alessandra, che non potrà ballare da sola, è essere accoppiata con un nuovo ballerino, come già capitato a Vittoria Schisano quando il suo partner era stato messo KO da una intossicazione alimentare. In quel caso Marco De Angelis venne sostituito, solo per una puntata, da Samuel Peron.