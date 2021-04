Cambio di palinsesto per Mediaset: Avanti un altro nel pre serale finirà il 23 maggio per lasciare spazio a Caduta Libera.

Un cambio di palinsesto su Mediaset che non piace agli utenti: Avanti un altro nel pre-serale finirà il 23 maggio. Al suo posto, dal 24 maggio, andrà in onda Caduta Libera molto probabilmente con le repliche. Una ‘chiusura’ che arriva appena a due mesi e mezzo dall’inizio della messa in onda di questa nuova stagione e che, come dicevamo, sui social non è stata apprezzata e ha generato molte domande.

Palinsesto #Mediaset #Canale5 maggio 2021:

• 25 maggio: La partita del cuore;

• Lo show di Baglioni è stato cancellato (per ora);

• #Avantiunaltro nel preserale terminerà il 23 maggio. Dal 24 tornerà #CadutaLibera (probabilmente con le repliche). pic.twitter.com/iS40Mwj8fb — Notizie dall'Utente (@utente_twitta) April 19, 2021

Ma come #AvantiUnAltro termina il 23 maggio?

Ma state facendo sul serio?

Schifo — Giuseppe (@Peppe_FN) April 19, 2021

Un utente si chiede quale sarà il destino delle 50 puntate registrate qualche mese fa: verranno mandate in onda a settembre oppure finiranno nel dimenticatoio non vedendo mai la messa in onda?

non mi aspettavo sta notizia, #avantiunaltro preserale finisce così presto dopo appena 2 mesi e mezzo??? le 50 puntate registrate prima della pandemia o le manderanno a settembre o mai più… — il CR7 di Palermo (@ilCR7diPalermo) April 19, 2021

Un altro utente si interroga invece su come avvengano le consegne dei premi. L’erogazione della vincita viene considerata da quando è stata registrata la puntata oppure da quando viene mandata in onda? Perché nel secondo caso risulterebbe un problema se le puntate mancanti non venissero rese disponibili.

Poi, veramente, non so come funziona: i tempi burocratici per la consegna di quei premi partono dalla data di registrazione o dalla data di messa in onda? Perché se fosse il primo caso, non mi stupisco della tranquillità di questi rinvii… #Avantiunaltro — Zizì (@tw_fyvry) April 19, 2021

Resta ancora un mese di puntata per Avanti un altro preserale mentre la domenica continua la messa in onda di ‘Avanti un altro! Pure di sera’ la cui ultima puntata è prevista per il 30 maggio.

Crediti foto@ufficio stampa Mediaset