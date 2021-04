Secondo appuntamento con Avanti un altro! pure di sera; ma quando vedremo tra gli ospiti di puntata Tommaso Zorzi?

Domenica 18 Aprile arriva il secondo appuntamento con “Avanti un altro! pure di sera”, game show prodotto da Endemol Shine Italy che vede alla condizione Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti. Questa settimana saranno contrapposte le squadre ‘Vizi VS Nuove Frontiere’ capitanate da Stefania Orlando e il duo comico de I Sansoni. Saranno loro a contendersi il montepremi finale che lo ricordiamo, verrà devoluto in beneficienza.

LEGGI ANCHE: — Stasera in tv, Avanti un altro pure di sera: 3 curiosità da sapere sul programma serale

Nominando Stefania Orlando non si può non pensare al suo amico e compagno di avventura al GfVip Tommaso Zorzi. Già la sua assenza nella prima puntata aveva lasciato perplesso il pubblico visto che si erano sfidati i concorrenti del GfVip contro gli Opinionisti. Il motivo? Il programma è registrato e la prima puntata venne riprese a febbraio quando Zorzi era ancora all’interno della casa più spiata di Italia. L’influencer ha fatto sapere che sarà presente nel programma ma con un ruolo diverso.

In una stories su Instagram ha annunciato che sarà tra gli ospiti della terza puntata che andrà in onda il 25 Aprile ma non come concorrente. “Non risponderò a nessuna domanda”. Che cosa farà? Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 il 25 aprile in prima serata per scoprirlo.

Crediti foto@Red Communications