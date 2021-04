Un cambio di palinsesto su Mediaset che non piace agli utenti: Avanti un altro nel pre-serale finirà il 23 maggio. Al suo posto dal 24 maggio andrà in onda Caduta Libera molto probabilmente con le repliche. Una ‘chiusura che arriva appena a due mesi e mezzo dall’inizio della messa in onda di questa nuova stagione e che come dicevamo sui social non è stata apprezzata e ha generato molte domande.

