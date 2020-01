Antonio Zequila bestemmia al GF Vip, il comunicato ufficiale di Mediaset: la decisione

Antonio Zequila ha pronunciato una bestemmia nella casa del GF Vip? Ecco la comunicazione ufficiale di Mediaset

Mentre non si sono ancora placate le polemiche sulle frasi shock pronunciate da Salvo Veneziano su Elisa De Panicis, un altro caso sta animando il pubblico televisivo: la presunta bestemmia di Antonio Zequila nella casa del GF Vip. Dopo le rimostranze dei telespettatori, Mediaset è intervenuta con un comunicato ufficiale.

La bestemmia di Antonio Zequila al GF Vip

Su Twitter sono stati in tanti a chiedere alla produzione del GF Vip di prendere provvedimenti per una presunta bestemmia pronunciata da Antonio Zequila.

In un breve video diffuso sui social, si vede l’attore campano seduto su una comoda poltrona mentre chiacchiera a tarda notte con un altro coinquilino.

A un certo punto, lo si sente pronunciare alcune parole che non sono chiarissime, ma che a tante persone sono suonate come una bestemmia.

Il comunicato di Mediaset

Il video è stato condiviso da molti utenti, tutti a chiedere che la produzione prendesse provvedimenti. Dopo qualche ora, l’azienda di Cologno Monzese ha diramato un breve comunicato assolutorio.

“Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma” si legge nella nota di Mediaset.

Un chiarimento che però non è bastato a placare le polemiche e sono ancora in tanti a credere che l’attore abbia detto ciò che avrebbe dovuto dire.

“Quindi il BESTEMMIONE di Zequila sarebbe un porcoddinci??? ma per favore” sbotta un utente su Twitter. Per un altro attento telespettatore non solo la bestemmia c’è stata ma era pure ben chiara: “Il fatto che provi poi a storpiarla due/tre volte fa capire che si è reso subito conto dell’errore…”

Insomma, Alfonso Signorini ha davvero tanto materiale per la prossima puntata del reality show.