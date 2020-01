Antonella Elia senza freni al GF Vip contro Fedez e Chiara Ferragni. Durante una conversazione con gli altri concorrenti del reality, la showgirl si lascia andare a pesanti osservazioni sulla coppia più social d’Italia. Ma non tutti nella casa sono d’accordo con lei.

Gf Vip, Antonella Elia scatenata contro Fedez e Chiara Ferragni

Da quando ha fatto il suo originale ingresso nella casa di Cinecittà, ha saputo catalizzare l’attenzione su di lei. Dopo aver criticato i prodotti messi a disposizione dei concorrenti dagli sponsor del GF Vip, ora Antonella Elia usa parole affatto tenere contro Fedez e Chiara Ferragni.

LEGGI ANCHE: — ‘Sto male anche io’, Chiara Ferragni svela tutto nelle stories: cosa è successo dopo la nascita di Leone

Parlando con gli altri inquilini, la show girl stava spiegando il suo rapporto con i social network. A un certo punto ha iniziato a raccontare di quando, scorrendo i post, era incappata in un video dei Ferragnez che non ha particolarmente gradito. Nel filmato che la coppia aveva pubblicato su Instagram, il rapper e l’influencer tentavano di esibirsi nella pole dance.

Fedez? Un babuino!

“Terribili” sbotta Antonella. “Simpatici, però” aggiunge Paola Di Benedetto, tentando di aggiustare il tiro della sua compagna d’avventura. “Simpatici zero, patetici!” rincara ancora Elia che non contenta dà pure del ‘babbuino’ a Fedez.

Insomma, che Antonella Elia non si facesse problemi a dire ciò che pensa lo avevamo capito già quando ebbe occasione di incontrare Taylor Mega, oggetto delle sue velenose critiche.

Ora non risparmia nemmeno i Ferragnez: Chiara e Fedez risponderanno via social o presenteranno querela come fatto contro Daniela Martani?