GF Vip, bacio tra Antonella Elia e Aristide: il video impazza sui social

Aristide Malnati e Antonella Elia: al GF Vip scatta il bacio tra i due concorrenti mentre il video diventa virale sui social network. Ecco cos’è successo.

Quest’anno al GF Vip ne stanno succedendo di tutti i colori e, stavolta, a farla da padrone è stato il bacio tra Aristide Malnati e Antonella Elia. Avete capito bene: proprio ora, a tre giorni dalla finale, tra l’opinionista televisivo egittologo e la lunatica ex valletta de La Ruota della Fortuna scoppia il gossip così, come un fulmine a ciel sereno. Ma come mai ci sarà stato questo bacio dopo il pericoloso avvicinamento tra i due negli ultimi giorni?

GF Vip: il bacio tra Antonella Elia e Aristide Malnati

Andiamo con ordine. Andrea Denver ha passato la giornata ad organizzare gavettoni, coinvolgendo subito anche gli altri coinquilini. Ad un certo punto, però, Antonella Elia ne ha fatto uno ad Aristide che, invece di restituire pan per focaccia, ha abbracciato la coinquilina, dandole un bel bacio sulle labbra tra gli applausi degli altri ragazzi della casa…

Un evento che non poteva passare inosservato, dunque, e che sul web ha subito raccolto una certa dose di consenso, diventando immediatamente virale…

Aristide-Antonella: galeotto il gavettone, sul web scoppia il gossip

“Raga secondo me Aristide sotto 500 treni per Antonella A I U T O”, ha scritto infatti una fan commentando il video. E ancora: “Il vero latin lover della casa”. Oppure: “Aristide ha scoperto i piaceri della vita”.

In ogni caso, il bacio tra Aristide Malnati e Antonella Elia rappresenta un vero e proprio punto di svolta per l’egittologo, finora decisamente pacato nella sua avventura all’interno della casa. Che il gossip che ha cominciato ad alimentarsi a riguardo possa essere fondato? Quel bacio avrà un seguito oppure è stato solo un episodio dovuto al clima goliardico dato dal lancio dei gavettoni?

Antonella che riempie di schiuma da barba Aristide e lui che se la limona ✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️#GFVIP pic.twitter.com/3Aa26BGxyd — mat (@ahoy_boy98) April 5, 2020

Photo Credits: Alessandra Corbi | Ufficio Stampa Mediaset