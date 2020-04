GF Vip: scatta il bacio

Di Aristide Malnati, in realtà, ha parlato anche Valeria Marini, qualche tempo fa. Dopo l’ennesimo litigio con Antonella Elia, la showgirl si sfogò, parlando anche del rapporto tra l’ex valletta de La Ruota della Fortuna e l’egittologo.

“Io non offendo mai, lei invece deve aggredire e io non ci sto, io e lui siamo una famiglia stellare da tempo. Io non ci casco, però Aristide non è un pupazzo e lei non deve essere cattiva con le altre donne, chi ha personalità non lo fa”.

Photo Credits: Alessandra Corbi | Ufficio Stampa Mediaset