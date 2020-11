La conduttrice di "All together now" si presenta così su Instagram stupendo il suo pubblico: la vedremo nelle vesti della Regina di Scacchi anche in studio?

Michelle Hunziker è una delle donne più belle della tv italiana: per lei il tempo sembra letteralmente non passare mai!

Ogni look sembra calzarle a pennello: per conferma basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram, dove ha pubblicato un breve video che la vede nei panni della regina degli scacchi, ispirata alla serie tv Netflix The Queen’s Gambit, con un favoloso caschetto rosso.

Michelle Hunziker caschetto rosso, cambio di look per la conduttrice?

La foto di Michelle nei panni della regina degli scacchi ha infervorato il suo pubblico, che ora si aspetta di vederla così alla conduzione della nuova puntata di “All together now”, mercoledì sera: sarà veramente così?

Dalla simpatica Michelle possiamo aspettarci di tutto e non è detto che non decida di stupire, abbandonando anche solo per una sera il biondo platino che l’ha resa celebre. D’altronde in questa nuova edizione di “All together now” c’è veramente tanta carne al fuoco e non parliamo soltanto della bravura dei concorrenti: nella prima puntata abbiamo visto la stessa conduttrice calarsi nei panni di JLo insieme alla giurata Anna Tatangelo, per una esibizione veramente incredibile!

Questa esibizione ha fatto cadere in basso più di una mascella e nei commenti i complimenti volano: “Meravigliose”, “WOW, “Guardatele” sono soltanto alcuni di questi.

Durante la prima puntata dello show non sono poi mancati momenti di commozione ma anche esibizioni corali che hanno visto la fantastica fusione fra il rap di J-Ax e il Geghegè di Rita Pavone: quest’anno, per chi non lo avesse ancora capito, la giuria è il vero valore aggiunto dello show.