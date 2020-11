Anna Tatangelo fa parte della nuova giuria di All Together Now e non è certo un tipo che passa inosservato: si diverte, si commuove, lotta con gli altri giurati, canta e balla con il Muro ma anche sul palcoscenico. Una vera rivelazione per chi si ricordava di lei nei panni di giurata a X Factor, tanti anni fa: oggi Anna è una donna nuova, con una grinta nuova e tanta esperienza in più.

Anche sul web, dopo la prima puntata di All together now, molti riconoscono la sua bravura e la sua preparazione.