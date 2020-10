GF Vip, Adua del Vesco ferita nella notte: l’incidente dopo la puntata che ha preoccupato tutti

Incidente per Adua del Vesco dopo la puntata: l’attrice si è ferita ad un piede facendo preoccupare tutti i coinquilini. Ecco cosa è successo.

Al GF Vip ne abbiamo viste di tutti i colori ma stavolta ad essere vittima di un incidente è Adua del Vesco, che si è ferita mentre andava a prendere delle bottiglie d’acqua. Ma cosa si sarà mai fatta l’attrice? E come si sarà fatta male?

Incidente per Adua Del Vesco: la concorrente del GF Vip ferita a un piede

Andiamo con ordine. Dopo la puntata, mentre gran parte dei coinquilini era a tavola, ad un certo punto c’è stato un generale fuggi fuggi, con un vociare sempre più forte che parlava di qualcuno che “è caduto”.

A cadere in realtà è stata Adua Del Vesco, che mentre era in magazzino con Guenda Goria a prendere dell’acqua, si è ferita quando una cassa di bottiglie d’acqua le è caduta sul piede. Gli altri concorrenti sono immediatamente corsi a vedere cosa aveva, prendendola in braccio e portandola subito a letto, dove le hanno messo del ghiaccio sulla caviglia.

Adua non può camminare: quale recupero dalla botta alla caviglia?

Il piede di Rosalinda, però, è subito diventato completamente viola e l’attrice ha rivelato di non essere in grado di camminare. Anzi, quando alle 3 di notte ha provato ad alzarsi dal letto, ha zoppicato vistosamente e si è lamentata del dolore.

“Sento molto male quando carico il peso – ha detto – Però se sto ferma non vorrei fosse peggio ancora”.

Dopo l’incidente, dunque, Adua Del Vesco dovrà riposare per recuperare da questa inaspettata ferita. Ma non è che forse è opportuno l’ingresso di un medico nella casa? Magari per accertarsi che quella botta alla caviglia non sia nulla di grave e che l’attrice possa continuare a rimanere in gioco?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy