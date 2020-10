Adua Del Vesco è diventata uno dei personaggi più controversi del Gf Vip e il pubblico è infuriato per la sua vittoria al televoto contro Franceska Pepe: sui social intanto impazza un hashtag lanciato dallo staff di Adua, ma in un modo completamente diverso...

Il percorso di Adua Del Vesco al Gf Vip si fa sempre più intricato: la giovane attrice siciliana è coinvolta in diverse storie poco chiare, dalla famosa setta ai fidanzamenti finti con Gabriel Garko e con Massimiliano Morra, e in casa in molti iniziano a chiedersi quale sia la sua vera “faccia”.

Gf Vip Adua Del Vesco e l’hashtag sui social #hosbagliatoancheio

Da fuori, amici e sostenitori di Adua hanno capito che l’opinione del pubblico sta cambiando e che la ragazza sta passando come una bugiarda seriale: per questo il suo staff sui social ha lanciato una campagna per sostenerla come concorrente ma anche come persona.

In poche parole i fan di Adua chiedono di sostenerla pubblicando una foto con la scritta #hosbagliatoancheio e il racconto di un episodio privato nel quale ci si è resi conto solo dopo di essersi comportati male: un po’ proprio come Adua, che si è prestata a finte love story per poi pentirsene dopo anni. Un modo per far sentire la propria vicinanza a Rosalinda/Adua, sottolineando che “noi non attacchiamo nessuno, pur con prove e dati di fatto reali, noi vogliamo trasmettere un messaggio concreto, positivo e costruttivo”.

ho sbagliato anche io quando all'inizio del grande fratello pensavo adua fosse una persona quasi quasi sincera e mi dispiaceva pure per lei.

ho sbagliato, son stata una fessa.#GFVIP #hosbagliatoancheio #aduadelvescio pic.twitter.com/m84yJzVhbP — 𝙘𝙪𝙥 𝙤𝙛 𝙘𝙤𝙛𝙛𝙚𝙚 (@Dr4c0h) October 7, 2020

Il messaggio non ha colpito precisamente nel segno, in quanto l’hashtag è stato utilizzato sui social ma con intenti derisori: in molti infatti sono arrabbiati del fatto che Adua Del Vesco sia riuscita a restare in Casa, vincendo la nomination contro Franceska Pepe che era diventata un idolo del web.

Dovevo dare 800 voti in più a Franceska#GFVIP #HoSbagliatoAncheIo pic.twitter.com/RJkrx2AM4x — icarus con la k (@impasticcata) October 7, 2020

Mi unisco, avrei dovuto votare Franceska e non Tommaso, ho pensato ingenuamente che lei prendesse tanti voti e invece per colpa mia è stata eliminata#hosbagliatoancheio #GFVIP #AduaDelVesco — Mick🐬 (@nonnesonulla_) October 7, 2020

Praticamente l’hashtag lanciato dallo staff di Adua Del Vesco al momento è utilizzato su Twitter solo dai telespettatori che si pentono di non aver salvato Franceska o di aver sostenuto inizialmente Adua: con buona pace del movimento sociale che era nelle intenzioni iniziali degli amici e sostenitori dell’attrice!