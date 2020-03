Dopo aver incontrato il marito, Adriana Volpe sembra essersi allontanata da Andrea Denver e il suo atteggiamento non sfugge ai fan

C’è tensione tra Adriana Volpe e Andrea Denver. Dopo aver avuto la possibilità di comunicare con la famiglia, la conduttrice si è allontanata dal giovane modello, come se il marito l’avesse messa in guardia. Molti fan del GF Vip hanno notato il cambiamento del rapporto tra i due, prima complici tanto da alimentare il gossip e ora così distanti. Cosa sarà successo?

Adriana Volpe e Denver sempre più distanti?

Adriana Volpe e Denver, da quando sono entrati nella casa di Cinecittà, hanno instaurato un bellissimo rapporto. Per i più maliziosi Andrea farebbe fatica a resistere al fascino della conduttrice, che gli riserva attenzioni particolari rispetto agli altri concorrenti.

Un legame fatto di intesa e complicità che ha fatto insinuare che, dopo Paolo e Clizia, i Volver – così sono stati ribattezzati su Twitter – siano la nuova coppia del reality.

Il gossip non ha fatto piacere al marito della Volpe, che nella puntata di lunedì scorso ha inviato una lettera alla moglie, consigliandole di cambiare atteggiamento. L’uomo – che nel frattempo è volato in Costa Rica – , sui social è stato travolto dalle polemiche e dagli insulti tanto da essere stato costretto a scrivere una seconda lettera per spiegare le sue ragioni.

Qualche giorno fa, infine, Adriana ha avuto la possibilità di avere un contatto con la sua famiglia, Roberto appunto e la piccola Gisele, per motivi personali. Dopo quell’incontro, l’atteggiamento di lei è profondamente cambiato nei confronti di Denver.

I commenti sui social

La differenza di comportamento di Adriana Volpe con Denver è saltato subito agli occhi dei telespettatori, che ora si chiedono cosa sia successo nell’incontro con il marito.

“Adriana dà la buonanotte ai ragazzi in giardino, nel frattempo Denver si alza e va via ignorandola” osserva con delusione un utente di Twitter. “Vorrei che Adriana e Denver sapessero che noi, da fuori, li vogliamo insieme. Ho paura che Roby Parli le abbia detto che la gente da fuori la stia criticando” cinguetta un fan del GF Vip.

In mattinata, poi, Adriana si stava dirigendo verso le docce per lavarsi e Denver ha fatto una battuta che in tanti hanno colto: “Adry, non ti ho mai vista fare la doccia!”. “Non sei credibile” cinguetta ironicamente qualcuno. Come si evolverà la situazione?