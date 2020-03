Il marito di Adriana Volpe scrive una nuova lettera su sua moglie per fare chiarezza dopo le polemiche sollevate dalla prima missiva recapitata alla conduttrice nella scorsa puntata del GF Vip

Adriana Volpe continua a pensare alla lettera inviatale dal marito, Roberto Parli, nella scorsa puntata del GF Vip. La conduttrice non ha apprezzato le parole dell’uomo che l’ha invitata ad avere un comportamento più sobrio nella casa al fine di evitare di metterlo a disagio. Roberto si riferiva soprattutto all’amicizia che la moglie ha instaurato con Andrea Denver, che sembra subire particolarmente il fascino di Adriana. Ma lei non sa che il marito ha scritto un’altra lettera nelle scorse ore, in cui tira in ballo anche Antonio Zequila.

LEGGI ANCHE: — GF Vip, Adriana Volpe squalificata per quel foglio contro Antonio Zequila?

La nuova lettera del marito di Adriana Volpe

Dopo la consegna della lettera ad Adriana Volpe al GF Vip, il marito della conduttrice è stato travolto dalle polemiche. Molti utenti lo accusano di essere geloso ed egoista e di aver contribuito, con le sue parole, a rovinare il bellissimo percorso che Adriana stava compiendo nella casa di Cinecittà.

Ma lui non ci sta e torna a scrivere un’altra lettera indirizzata questa volta a TVBlog, con l’intento di fare chiarezza sulle sue intenzioni e per “mettere un punto fermo a tutte le chiacchiere e alle polemiche”.

“Non sono un personaggio dello spettacolo, ma un marito che sostiene la sua compagna di vita. La mia intenzione era esclusivamente quella di segnalare a mia moglie che alcuni atteggiamenti potevano essere equivocati dal di fuori. Non da me che ho piena fiducia in lei e nella forza del nostro rapporto, ma da chi soprattutto sui social ha colto l’occasione per bersagliare di critiche me e Adriana. Un frullatore mediatico che ha scosso la mia sensibilità, mettendoci, nostro malgrado, al centro di un gossip peraltro inesistente”

si legge nella nuova missiva.

Roberto su Zequila

Il marito di Adriana Volpe, questa volta, interviene anche sul giallo del presunto flirt tra la moglie e Antonio Zequila, che ha alimentato il gossip nelle ultime settimane.

“Sulle dichiarazioni del signor Zequila non ho nulla da aggiungere: mia moglie ha già prontamente risposto a dovere ai suoi farneticanti racconti” scrive Roberto.

Infine, parole di sostegno nei confronti di Adriana:

“Vorrei fosse chiaro una volta per tutte, con buona pace di chi sul web e sui media vorrebbe rendere oggetto di un gioco al massacro la nostra solida storia d’amore, che sono orgoglioso di Adriana e del percorso che sta facendo all’interno della casa del Grande Fratello. Tifo per lei insieme alla nostra bambina, non vediamo l’ora di riabbracciarla”.

Chissà se nella prossima puntata verrà mostrata anche questa lettera alla Volpe, che negli ultimi giorni ha mostrato una certa insofferenza.