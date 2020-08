Ad A Raccontare Comincia Tu, Luciana Littizzetto racconta come ha fatto a diventare madre e il ruolo importante di Maria De Filippi nella sua storia. Ecco le sue parole.

Su Rai3 stanno tornando in onda tutte le puntate di “A raccontare comincia tu”, il talk intimistico di Raffaella Carrà: uno spettacolo ben confezionato e molto godibile, durante il quale la Carrà nazionale, mettendo in mostra le sue doti da padrona di casa, mette a suo agio un ospite vip di grande calibro e lo convince e raccontarsi, tirando fuori aspetti personali ed episodi sconosciuti ai più.

Abbiamo visto Sophia Loren raccontare del panino con salame che mangiò dopo la colazione da Audrey Hepburn, ma anche Riccardo Muti mostrare la sua collezione di burattini e Loretta Goggi parlare di Mina e di tante altre protagoniste dei suoi anni più belli: domenica 9 agosto toccherà a Luciana Littizzetto, protagonista di una intervista toccante e divertente.

Luciana Littizzetto parla di Maria De Filippi: “Mi ha aiutato in cose personali”

In A Raccontare Comincia Tu, Raffaella Carrà regala ai suoi telespettatori un altro meraviglioso e commovente spaccato di vita VIP: questa volta ai suoi microfoni si è confessata Luciana Littizzetto, che ha raccontato il suo percorso per diventare madre e il ruolo che in tutto questo ha avuto Maria De Filippi.

Proprio così. Com’è noto, Luciana Littizzetto è affidataria di Jordan e Vanessa, due ragazzi di origine kosovara che l’hanno fatta quindi diventare madre, in un discorso avviato appunto con Maria De Filippi, con la quale ha rivelato di avere un meraviglioso rapporto. Luciana li ha in affido da quando sono piccoli, tanto è vero che sono praticamente figli suoi.

“Maria fa troppo ridere – ha svelato a Raffaella Carrà – è intelligente, spiritosa, autentica e con me è stata gentilissima. Mi ha aiutato in cose personali, così tanto che le sarò grata per sempre. Roba che col lavoro non c’entra nulla”.

La Littizzetto svela: “Io madre grazie a un discorso con Maria”

Lo stesso affidamento deriva un po’ proprio da questa sua amicizia con la moglie di Maurizio Costanzo: “Tutto è nato da un discorso che feci con Maria De Filippi, in maniera confidenziale, con una spremuta in mano. Lei mi raccontò la storia di suo figlio, Gabriele, che era in affido anche lui… E così abbiamo cominciato la pratica”.

Praticamente, se la Littizzetto è diventata mamma è un po’ grazie a Maria.

Il discorso, ovviamente, si è spostato sui social, dove tanti fan hanno notato “l’affetto autentico di Luciana Littizzetto quando parla di Maria”. E c’è chi ricorda l’ospitata di Queen Mary della scorsa stagione, facendo appunto un paragone: “Le puntate più belle con Maria De Filippi e con Luciana Litizzetto, spontanee, proprio delle belle puntate”.

E qualcuno prova anche a fare ironia: “Cioè si scopre che Luciana ha adottato i figli parlando con Maria De Filippi e lo racconta alla Carrà. Inception scansate”.

Insomma, a parte tutto, un momento meraviglioso di televisione, nel quale la Lucianina nazionale è riuscita ad emozionare tutti con i suoi racconti.

